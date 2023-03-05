Шахраї ошукали жителя Охтирки на 100 тисяч гривень

Намагаючись вберегти свої заощадження охтирчанин потрапив на гачок до шахраїв, які виманили у нього кругленьку суму. Поліція вже відкрила кримінальне провадження та розпочала пошуки зловмисників.

До поліції звернувся 52-річний чоловік. Потерпілий розповів, що до нього на мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого. Під час розмови останній назвався співробітником банку.

Зловмисник повідомив, що карта потерпілого заблокована, так як хтось намагався зняти з неї значну суму грошових коштів, а для її розблокування необхідно виконати певний алгоритм дій.

Враховуючи, що аргументи невідомого були дуже переконливими та для прийняття рішення був вкрай обмежений час, заявник, нічого не підозрюючи, виконав усі вказівки, які надходили під час телефонної розмови.

Як наслідок, через деякий час, з банківського рахунку потерпілого зникли гроші в сумі 100 тисяч гривень.

Поліція вкотре звертається до громадян та нагадує, що працівники банку ніколи не телефонують з проханням назвати конфіденційну інформацію. У разі подібних телефонних дзвінків потрібно завершити розмову та звернутися до свого банку з даного приводу.

Відділ комунікації поліції Сумської області