Семья была верующей: выяснились новые детали о солдате, расстрелявшем сослуживцев

Односельчане родителей нацгвардейца Артемия Рябчука, который в ночь на 27 января устроил стрельбу по сослуживцам в Днепре, рассказали, что знают об их семье. Соседи не представляют, что могло толкнуть парня на такой поступок.

Об этом жители села Броска Измаильского района Одесской области рассказали в комментарии OBOZREVATEL. По их словам, семья – верующая. Отец стрелка скончался после длительной болезни примерно 5-6 лет назад.

«Семья Рябчук – очень верующая, если не ошибаюсь – что–то вроде пятидесятников. С односельчанами они не общались тесно, ни с кем не дружили, праздники не отмечали вместе. У них в доме нет ни телевизора, ни радио – им по вере это запрещено», – рассказали соседи.

Они отметили, что Артемий – не единственный ребенок в семье, у него есть еще старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России. Матери парня 54 года.

«Где работает мама Артемия и работает ли вообще, мы не знаем. Видим только, что она ездит на велосипеде», – сообщили односельчане.