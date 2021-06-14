У Павлограді затримали шантажиста, який вимагав у місцевого жителя гроші

За 40 тисяч гривень підозрюваний обіцяв не поширювати про потерпілого нібито компрометуючу його інформацію.

Наприкінці травня до поліції Павлограда надійшло повідомлення від 35-річного місцевого мешканця про те, що його колега вимагає у нього гроші.

Чоловік розповів, що місцевий житель, який працює разом з ним на одному підприємстві, переслідує його та погрожує розповісти нібито компрометуючу про нього інформацію. За мовчанку зловмисник спочатку ставив вимоги перевести його на посаду з ліпшими умовами праці, а потім став вимагати заплатити йому 40 тисяч гривень. У разі відмови — погрожував поширити про потерпілого неправдиву інформацію в мережі Інтернет та серед знайомих.

11 червня поліцейські карного розшуку Павлоградського районного відділу поліції затримали 30-річного павлоградця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на місці злочину, в момент, коли потерпілий передав йому обумовлену суму. Гроші вилучили.

За даним фактом слідчим Павлоградського районного відділу поліції за погодженням з окружною прокуратурою відкрито кримінальне за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції