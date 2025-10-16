У Києві затримали грабіжника, який відібрав у продавця на ярмарку майже 100 тисяч гривень

Зловмисник розпилив на торговця газовий балончик та зірвав з нього фартух із усім виторгом. Наступні десять років він може провести за ґратами.

До поліції Києва зателефонувала жінка, яка повідомила про пограбування її батька на ярмарку у Солом’янському районі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Правоохоронці з’ясували, що 53-річний чоловік торгував продуктами харчування. Під час обслуговування покупців біля прилавка виник конфлікт, яким скористався невідомий: він розпилив у бік продавця газ із балончика, зірвав із нього фартух із виторгом – майже 100 000 гривень та втік. Під час огляду місця події поліцейські вилучили газовий балончик, який зловмисник залишив після втечі.

Оперативники швидко встановили особу нападника – ним виявився 39-річний киянин, неодноразово судимий за аналогічні злочини. Під час обшуку у нього вилучили фартух і частину викрадених коштів – близько 30 тисяч гривень.

Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний із насильством та вчинений в умовах воєнного стану.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва