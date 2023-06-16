Директор держпідприємства розтратив майно та зажадав «відкат» майже у чверть мільйона гривень

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору державного спеціалізованого підприємства за фактом розтрати державного майна та висунення вимоги про надання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 368 КК України).

Згідно із матеріалами слідства, керіник ДСП «Північна Пуща» з метою одержання неправомірної вигоди, достовірно знаючи, що роботи з вантажоперевезення лісопродукції фактично виконані, уклав з товариством фіктивний договір про надання аналогічних послуг.

При цьому, підозрюваний висунув вимогу директору товариства надати йому неправомірну вигоду у вигляді 60 % від суми договору, що становило понад 240 тисяч гривень за підписання актів виконаних робіт та перерахування коштів.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, підозрюваний повідомив директору товариства про необхідність підготовки актів прийому передачі виконаних робіт та надав інформацію щодо виду, обсягу та суми начебто виконаних робіт на 200 тис. грн., які у подальшому підписав.

На підставі вказаних документів на рахунок товариства були безпідставно перераховані грошові кошти державного підприємства.

Слідство триває.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами Центрального апарату СБ України.

Київська міська прокуратура