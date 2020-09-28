За пограбування літньої жінки мешканець Рубіжного проведе 4 роки за ґратами 

За публічного обвинувачення Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури до 4 років позбавлення волі засуджено місцевого мешканця, який пограбував на вулиці літню жінку (ч. 2 ст. 186 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що у січні 2020 року раніше неодноразово судимий 34-річний чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, у денний час доби наздогнав у місті 72-річну перехожу, штовхнув руками в спину та відібрав сумочку з особистими речами.

Зловмисник заволодів мобільним телефоном, грошовими коштами у сумі 100 грн, після чого покинув місце вчинення злочину та розпорядився майном на власний розсуд.

Свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення громадянин визнав у повному обсязі.

Рубіжанський міський суд Луганської області врахував надані докази та підтримав позицію сторони обвинувачення.

Довідково: на даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури