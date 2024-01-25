Шахраї поширюють у соцмережах вигадані «вакансії»

Поліцейські наголошують не надсилати власні кошти невідомим!

“Віддалена робота цікавить?”, “Ми шукаємо людей на неповний робочий день з дому”, “Ми працюємо з перевіреними роботавцями”, “Ми платимо за кожен лайк”: такі пропозиції заробітку в інтернеті з невідомих акаунтів у різних месенджерах зараз часто отримують мешканці області. Люди вірять у швидкий заробіток, не підозрюючи шахрайство.

Винагороду 100-150 грн за вподобання стрінки в мережі різних готелів та хостелів запропонував невідомий мешканці Тернопільського району. Зроблене завдання необхідно підтвердити скріном, а за нього на вказану картку менеджер обіцяв надсилати зазначену винагороду. Жінка вирішила спробувати. Гроші декілька разів справно зайшли на картку і зловмисник запропонував задоволеній жертві гру на підвищення. Слід лише вкласти свої кошти на депозит, зате винагорода одразу зросте. Потерпіла погодилася і перевела на невідомий рахунок 50 тисяч гривень. На цьому заробітки завершилися.

Ще одна жертва афери, 28-річна тернополянка заплатила невідомій аферистці за курси майстра манікюру. Оголошення дівчина знайшла в соцмережі. Привабила ціна, яка була значно нижчою за інші пропозиції. На жаль, майже 10 тисяч гривень заробив шахрай.

За обома фатами шахрайських злочинів розпочато кримінальні провадження.

Працівники поліції вкотре застерігають не довіряти власні кошти невідомим!

До основних ознак, які вказують, що ви натрапили на шахраїв, входять:

досвід не потрібен;

вільний графік;

простота виконання завдань/замовлень;

потрібно вкласти власні кошти.

Щоб вберегти свої гроші, варто дотримуватись таких основних порад:

не вкладайте власні гроші за роботу в інтернеті. У більшості випадків це пропозиції від шахраїв;

будьте уважними до легких заробітків;

не сплачуйте жодних послуг, щоб оформитися на роботу в ту чи іншу організацію.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області