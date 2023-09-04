Шахраї розробили нову схему ошуканства із SIM-картами

Як повідомив GSMinfo експерт з кібербезпеки Юрій Шарлай, шахраї розробили нову схему для шахрайства, пов’язану з розкраданням коштів.

Вона виглядає так: жертві дзвонить людина, яка представляється співробітником Київстар або Vodafone, і повідомляє, що термін дії її SIM-картки минув. Для продовження картки шахраї просять зазначити спеціальний код, отриманий у повідомленні. Після цього вони здійснюють переадресацію дзвінків та SMS на інший номер.

Зловмисники можуть використовувати отримані дані для доступу до онлайн-банку жертви, електронної пошти, соціальних мереж, месенджерів і навіть порталу державних послуг.

Експерти підтвердили, що метою шахраїв є отримання у людини коду для входу в його особистий кабінет у оператора стільникового зв’язку та встановлення переадресації або переконання жертви зробити це самостійно.