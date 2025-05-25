Шахраї розсилають віруси у фейкових повідомленнях від Податкової
Листи надходять з темою Запит документів ГУ ДПС України та вкладенням у вигляді PDF-файлу.
Факти розповсюдження фейкових електронних листів нібито від імені органів ДПС виявили спеціалісти з кібербезпеки ДПС спільно з Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA. Про це повідомляє Державна податкова служба України.
“Рекомендуємо не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях. Нагадуємо всі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов’язково мають містити це доменне ім’я «tax.gov.ua» після символу «@». Наголошуємо: існує реальна небезпека зараження персональних комп’ютерів вірусами, що розповсюджуються електронною поштою”, – пише ДПС.
Фішингові листи містять посилання або прикріплений файл з архівом, в якому знаходиться програмне забезпечення для отримання віддаленого доступу до комп’ютерів користувачів. Завданням зловмисників є введення в оману користувача для відкриття ним вкладення.
Користуючись електронною поштою:
- дотримуйтесь особистої кібергігієни;
- будьте обережними та уважними при відкритті вкладень, навіть якщо вони надійшли від відомих адресатів;
- не відкривайте отримані вкладення без попереднього підтвердження факту надсилання такого листа його відправником.