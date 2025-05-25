Шахраї розсилають віруси у фейкових повідомленнях від Податкової

Листи надходять з темою Запит документів ГУ ДПС України та вкладенням у вигляді PDF-файлу.

Факти розповсюдження фейкових електронних листів нібито від імені органів ДПС виявили спеціалісти з кібербезпеки ДПС спільно з Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA. Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Листи надходять з темою «Запит документів ГУ ДПС України: НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ» та вкладенням у вигляді PDF-файлу. Вони містять у собі посилання на сервіс, де розміщено JS-скрипт «Запит ГУ ДПС Украі‌ни СЕД 22.05.2025- 0048811.pdf.js». Перехід на нього призводить до завантаження та запуску програмного забезпечення для віддаленого управління компʼютерами користувачів.

“Рекомендуємо не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях. Нагадуємо всі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов’язково мають містити це доменне ім’я «tax.gov.ua» після символу «@». Наголошуємо: існує реальна небезпека зараження персональних комп’ютерів вірусами, що розповсюджуються електронною поштою”, – пише ДПС.

Фішингові листи містять посилання або прикріплений файл з архівом, в якому знаходиться програмне забезпечення для отримання віддаленого доступу до комп’ютерів користувачів. Завданням зловмисників є введення в оману користувача для відкриття ним вкладення.

Користуючись електронною поштою:

дотримуйтесь особистої кібергігієни;

будьте обережними та уважними при відкритті вкладень, навіть якщо вони надійшли від відомих адресатів;

не відкривайте отримані вкладення без попереднього підтвердження факту надсилання такого листа його відправником.

Інформатор