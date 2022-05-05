Шахраї виманюють гроші в родичів зниклих на війні людей

Через повномасштабний напад росії багато українців втратили зв’язок зі своїми рідними, яких шукають за допомогою соцмереж і чат-ботів. На жаль, особисті дані, що опинилися у відкритому доступі, доволі часто використовують злочинці.

Так, працівники Шепетівського райуправління поліції розслідують факт шахрайства, внаслідок якого 27-річна ізяславчанка перерахувала невідомим особам 10 тисяч гривень за обіцяну інформацію про місце перебування її зниклого чоловіка.

Як з’ясували поліцейські, 24 лютого жінка втратила зв’язок з чоловіком- військовослужбовцем. Наразі він перебуває в розшуку як безвісті зниклий.

Наприкінці квітня жінка у месенджері отримала повідомлення від невідомої особи. У ньому йшлося про те, що за 10 тисяч гривень їй нададуть інформацію про місце знаходження її чоловіка.

Потерпіла перерахувала зазначену суму, та одразу після цього зв’язок з шахраями перервався. Жінка зрозуміла, що її ошукали, і звернулась за допомогою до поліції.

Відомості про дану подію дізнавачі Шепетівського РУП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України (Шахрайство) і наразі працюють над пошуком зловмисників.

Аби не потрапити на гачок аферистів, які наживаються на чужому горі, поліцейські рекомендують не залишати свої персональні дані та дані рідних у відкритому доступі.

Про зникнення близької людини повідомляйте до поліції за номером 102 або 0 (800) 50-02-02 чи 089 420 18 67, де вам допоможуть скласти план подальших дій та приймуть заявку про зниклого.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області