Шахраї виманюють кошти під виглядом волонтерства

Українців попередили про аферистів, які виманюють кошти за допомогою благодійності. Вони розповсюджують фейки про збори коштів на лікування дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства внутрішніх справ .

Зазначається, що, крім збору коштів на лікування, шахраї поширюють інформацію про ніби організацію евакуаційних перевезень. Аферисти вимагають зробити передплату на карту, а потім зникають.

«Кіберполіція закликає громадян бути уважними та переказувати гроші лише на офіційні рахунки або через перевірені благодійні фонди», — йдеться у повідомленні.

Громадянам, які постраждали від шахрайства в Інтернеті, радять звертатися на електронну пошту: [email protected]