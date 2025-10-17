На Івано-Франківщині покидьок прив’язав собаку до автомобіля та тягнув його ґрунтовою дорогою

За процесуального керівництва Івано-Франківської окружної прокуратури 60-річному жителю Більшівцівської територіальної громади повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з твариною (ч. 3 ст. 299 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік прив’язав свого собаку ланцюгом до автомобіля та тягнув його ґрунтовою дорогою за межами населеного пункту.

Коли виснажена тварина впала без свідомості, чоловік відчепив її та кинув у кювет, залишивши помирати без допомоги.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора