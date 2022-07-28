Шахраї заволоділи житлом одинокого киянина та після його смерті

Шевченківська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернутитериторіальній громаді міста Києва квартиру, розташовану по вулиці

Антоновича у Голосіївському районі столиці вартістю майже 1 млн грн.

Власником вказаної квартири був одинокий киянин та після його смерті житло мало перейти у комунальну власність.

Однак внаслідок шахрайських дій на підставі неіснуючого договору купівлі-продажу вказана квартира була зареєстрована за фізичною особою та в

подальшому незаконно відчужена.

Наразі Голосіївським районним судом міста Києва відкрито провадження у справі за позовом прокуратури про визнання спадщини на квартиру відумерлою та витребування її у комунальну власність.

Крім того за вказаним фактом триває розслідування кримінального провадження з метою встановлення та притягнення до відповідальності причетних осіб.

Київська міська прокуратура