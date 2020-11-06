Шахраї здають в оренду неіснуючі садиби в Карпатах

У Славській ОТГ фіксують випадки публікації на популярному сайті оголошень OLX інформації про оренду неіснуючих садиб на території громади.

У потенційних гостей просять обов’язковий завдаток, а коли ті приїжджають, то виявляється, що таких будинків просто нема. Керівництво OLX переконує, що модератори максимально перевіряють оголошення, однак на 100% застрахувати клієнтів від шахраїв не можуть, повідомляють на Zaxid.net

Кілька днів тому працівники відділу туризму і комунікації Славської ОТГ отримали інформацію, що на сайті OLX з’явилося підозріле оголошення про оренду котеджу у Славському на 10 людей за 3800 грн у новорічну ніч. До повідомлення прикріпили фото котеджу, якого в селищі немає.

«На платформі онлайн-оголошень OLX.ua з’явилося оголошення про оренду неіснуючого будинку у Славському за дуже низькою ціною, одразу просять надіслати завдаток – 50% від загальної суми, після оплати зникають», – повідомили про випадок на Facebook-сторінці Славської ОТГ.

Після цієї публікації оголошення про оренду фальшивого котеджу з сайту OLX зникло.

Начальниця відділу туризму і комунікації Славської ОТГ Ольга Безушко розповіла, що подібна ситуація із шахраями, які пропонують дешеву оренду неіснуючих садиб, виникає не вперше. Лише минулого року працівники Славської ОТГ виявили п’ять подібних оголошень на сайті OLX.

«Кожного року перед зимовим і літнім сезоном ми перевіряємо інтернет-джерела, де розміщують оголошення представники туристичної галузі, щоб попередити гостей про можливі шахрайства. І кожного року ми знаходимо кілька об’єктів, які не існують на нашій території: це неправильна адреса чи візуально неіснуюча територія», – розповіла Ольга Безушко.

Після того, як працівники туристичного відділу Славської ОТГ знаходять підозрілі оголошення, вони одразу телефонують до ймовірних шахраїв, представляючись зацікавленими туристами.

«Ми до таких людей дзвонимо, просимо зустрітися. Нам завжди відмовляють у зустрічі, в можливості оглянути будинок. Іноді дзвонимо і кажемо, що знаємо, що вони шахраї, і такі оголошення зникають. Але воно за тиждень-два знову з’являється. І тоді ми скаржимось на оголошення, передаємо інформацію дільничному офіцеру», – каже Ольга Безушко.

За її словами, бували випадки, коли люди встигали внести завдаток за неіснуюче житло. Однак офіційно про такі випадки ніхто не заявляє у поліцію, тому знайти шахраїв – складно.

«Торік ми з поліцією намагалися знайти тих шахраїв, але там підставні номери телефонів, сім-карти, це досить складно відслідкувати. Легше знайти, якщо гості вже переслали шахраям гроші, і від них є офіційна заява. Але часто люди перераховують незначну суму і не хочуть писати заяву», – каже Ольга Безушко.

Ольга радить туристам перевіряти інформацію про житло і бути особливо прискіпливими до тих, хто пропонує дуже низькі ціни. // Діло