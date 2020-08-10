Схема интернет-развода принесла мошеннику 2-летнюю отсидку

Предприимчивый гражданин решил подзаработать на собственной недвижимости противозаконным способом. С этой целью он разместил в интернете объявления о сдаче комнаты в собственной квартире. Причем, согласно признанию афериста, сдавать жилье он не планировал изначально.

Достаточно скоро комнатой в Шевченковском районе столицы заинтересовалась женщина, которая связалась с автором объявления. Перезвонив ей, хозяин пригласил осмотреть апартаменты. Потенциальная съемщица сочла комнату подходящей для ежемесячного найма и оставила хозяину квартиры 200 гривен в залог того, что он зарезервирует комнату за ней.

Спустя 10 дней, хозяин жилплощади связался с «клиенткой» и потребовал у нее оплатить авансом первый и последний месяцы проживания. Женщина согласилась, в результате чего мошенник получил в свое распоряжение еще 3400 гривен.

Тем временем, объявлением заинтересовалась еще одна потенциальная «клиентка», которой владелец квартиры назначил смотр, в результате которого также было достигнуто соглашение о сдаче комнаты и получен задаток в размере 2200 гривен.

Когда настал срок аренды, и хозяин отказался пускать обеих жилиц на порог, они обратились в полицию, в результате чего было возбуждено уголовное дело.

Первоначально, суд назначил аферисту наказание в виде штрафа, в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Однако впоследствии выяснилось, что обвиняемый ранее уже неоднократно совершал аналогичные преступления против собственности и, фактически, является рецидивистом, представляющим угрозу обществу.

В связи с этим прокурор подал апелляцию с требованием устрожить наказание. В результате, судья согласился, что исправление обвиняемого невозможно без изоляции от общества, и подсудимому было назначено 2 года лишения свободы.

Подводя итог этой истории, хочется предостеречь читателей от того, чтобы давать кому-либо деньги на основании устных договоренностей. Аферы с недвижимостью — довольно распространенная вещь. В отличие от мошенников, продающих через интернет несуществующие товары, сдаваемое жилье вполне можно посетить и осмотреть. А вот удастся ли в него заселиться – это уже зависит от добросовестности арендодателя.

Однако добросовестность намерений вам не подтвердит никто, кроме официально подписанного договора с агентством. Поэтому не стоит гоняться по доскам объявлений за дешевым жильем в спальных районах. Лучше обратиться к профессионалам.

Андрей Майданик, internetua.com