Ще два посольства України отримали листи з погрозами
У середу й четвер два посольства України за кордоном, крім посольства Іспанії, отримали листи з “дуже конкретними погрозами”. Йдеться про цілеспрямовану широкомасштабну кампанію проти України за кордоном.
Він додав: крім того, що відбулося в середу в Мадриді, “сталися й інші тривожні події, не пов’язані з вибухівкою, проте з надсиланням у посольства України дуже конкретних погроз”.
На уточнююче запитання, про якого роду погрози йдеться і в яких посольствах України це сталося, Кулеба відповів, що МЗС незабаром вийде з офіційним коментарем із цього приводу.
Він зазначив, що з огляду на події вчора й сьогодні є точна підстава стверджувати, що відбувається “цілеспрямована широкомасштабна кампанія” проти України.
“Потрібно розкрутити повністю ланцюги: хто залучений, звідки ці ланцюги надходять, хто їх надсилає (листи – ред.)”,- підкреслив Кулеба.
Він запевнив, що після встановлення усіх винних, буде здійснено заходи щодо їх покарання.
Як повідомлялося, у середу іспанські ЗМІ інформували про вибух в українському посольстві в Мадриді. Комендант посольства України отримав незначні поранення і був госпіталізований – конверт вибухнув у його руках. Решта співробітників не постраждали. У МЗС України підтвердили інцидент.
24 листопада офіс прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса отримав лист із вибуховим пристроєм, подібний до зазначених.