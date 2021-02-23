Ще двом колишнім топменеджерам ПриватБанку повідомлено про підозри

Мова йде про ексголову правління та колишню керівницю одного з підрозділів банку

НАБУ і САП 22 лютого повідомили про підозри трьом колишнім менеджерам ПриватБанку. Один з них — експерший заступник голови правління банку Володимир Яценко, літак з яким якого розвернули біля Львова.

Двоє інших підозрюваних — колишній голова правління ПриватБанку та екскерівниця одного з підрозділів ПАТ КБ «ПриватБанк», яка одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління у пов’язаній страховій компанії. Їм підозри не змогли вручити персонально, бо місцезнаходження невідоме. Про це повідомили на сайті НАБУ.

«Слідство встановило, що підозрювані у грудні 2016 року за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку понад 136,89 млн грн на користь страхової компанії, пов’язаної з кінцевими бенефіціарами ПриватБанку», — йдеться у повідомленні.

Ексголові правління та посадовиці банку про підозру повідомлено поштою, оскільки місцезнаходження підозрюваних не встановлено.

«Вирішується питання про обрання затриманому експершому заступнику голови правління банку запобіжного заходу», — додали в бюро.

Головою правління ПриватБанку до націоналізації був Олександр Дубілет — його син Дмитро у 2019 році став міністром Кабміну, але пішов з посади в березні 2020.

Нагадаємо, що генпрокурорка Ірина Венедіктова в понеділок зранку підписала підозру одному зі співзасновників monobank Володимиру Яценку.

Пізніше того ж дня Яценко сів у Дніпрі на чартерний літак до Відня, але завдяки втручанню детективів НАБУ літак вдалося посадити в аеропорту «Бориспіль». Там Яценку повідомили про підозру за ч. 5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Яценко був одним з топменеджерів ПриватБанку перед його націоналізацією, якою держава врятувала банк від банкрутства. // LB.ua