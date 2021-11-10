Ще одного кримінального «гастролера» примусово повернули до країни походження

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

33-річний громадянин Азербайджанської Республіки потрапив під санкції, запроваджені до суб’єктів підвищеного злочинного впливу рішенням Ради Національної безпеки та оборони України. У зв’язку з чим, його було примусового повернуто до країни походження та на три роки заборонений в’їзд на територію країни.

Чоловік входить до родинного оточення одного з «ворів в законі». Маючи зв’язки у кримінальному середовищі, контролював діяльність етнічних злочинних груп, що «спеціалізувалися» на майнових злочинах, зокрема вимаганнях.

На початку листопада, попри заборону, «кримінальний авторитет» незаконно потрапив до України. Як тільки-но про цей факт стало відомо співробітникам управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції, встановили його місце знаходження та провели заходи для його примусового повернення.

10 листопада поліцейські разом з державною міграційною службою примусово повернули його до Азербайджанської Республіки.

Національна поліція України