Ще одного підсанкційного кримінального «авторитета» буде примусово повернуто до країни походження

Про це сьогодні, 28 грудня, повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Нагадаємо, наприкінці травня цього року було введено в дію рішення РНБО про застосування спеціальних персональних санкцій до суб’єктів підвищеного злочинного впливу. До санкційного списку потрапив і неодноразово засуджений громадянин Вірменії, який входить до найближчого оточення «вора в законі» на прізвисько «Антимос».

Наразі на виконання рішення РНБО та з метою унеможливлення поширення 60-річним так званим «кримінальним авторитетом» злочинного впливу співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з міграційною службою вживають заходів для примусового повернення чоловіка до країни його походження. Крім того, йому буде заборонено в’їжджати на територію України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України