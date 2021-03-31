Троє молодиків на Сумщині заради розваги угнали та спалили авто

Поліцейським знадобилося менше доби, аби вийти на слід молодиків, які заради розваги незаконно заволоділи двома легковими автомобілями, один з яких потім спалили.

Подія сталася в ніч на 30 березня в Конотопі. До поліції звернувся 61-річний місцевий мешканець. Він повідомив, що його автомобіль «ВАЗ — 2101», який стояв у дворі біля під’їзду, викрадено.

На пошуки викраденого транспортного засобу було орієнтовано увесь особовий склад Конотопського районного відділу поліції: на місці події працювала слідчо-оперативна група, оперативники, дільничні та поліцейські реагування патрульної поліції відпрацьовували територію неподалік скоєння злочину, встановили та опитали можливих свідків і очевидців події, вивчили записи з відеореєстраторів та камер відеоспостереження системи «Безпечне місто».

В цей же час, проводячи першочергові розшукові заходи, поліцейські отримали ще два повідомлення від мешканців міста: одне про незаконне заволодіння транспортним засобом «ВАЗ — 2105», а інше – про викрадення акумулятору з автомобіля. Всі правопорушення сталися в одному мікрорайоні міста, тож правоохоронці припустили, що діяла одна і та ж особа. І не помилилися у своїх здогадках.

У результаті вжитих заходів оперативники встановили, що до скоєного можуть бути причетними троє молодих чоловіків 17, 19 та 23 років. Двоє з них місцеві, а третій – мешканець іншої області, який в даний час проходить військову службу в одній з військових частин, що дислокуються в місті. До речі, найстарший з компанії вже мав проблеми із законом, оскільки відбував покарання за хуліганство та скоєння майнових і наркозлочинів.

В ході проведення першочергових слідчих дій, поліцейським вдалося відновити приблизний перебіг подій тієї ночі. Виявилося, що товариші, аби розважитися, вирішили викрасти автомобіль. В одному із дворів вони помітили ВАЗівку, яка, як їм здалося, буде легкою здобиччю. Аби не привертати до себе зайвої уваги, зловмисники відкотили автомобіль у безпечне місце, зламали замки на дверцятах та спробували завести легковика без ключа. Але техніка не піддалася. З’ясовуючи у чому ж причина невдачі, молодики, виявили, що в автомобілі відсутній акумулятор. Аби усунути такий прикрий недолік, вони вирішили роздобути потрібну річ, знявши її з якої-небудь іншої автівки. Відтак, зняли його з автомобіля «ВАЗ — 2104», що стояв неподалік. Проте їх знову спіткала невдача – навіть з акумулятором викрадена техніка не завелася. Тож, спересердя побивши скло в «упертому» транспорті та прихопивши з собою поцуплений акумулятор, трійця вирушила далі, і вже в одному із сусідніх дворів незаконно заволоділи легковиком «ВАЗ — 2105».

«Досхочу накатавшись та добре усвідомлюючи, що скоїли правопорушення, молодики вирішили замести сліди злочину, покинувши та підпаливши автівку на одній з околиць Конотопа, – коментує ситуацію Сергій Забозлаєв, очільник Конотопської поліції. — Та уникнути відповідальності їм не вдалось. Зловмисникам уже повідомлено про підозру у скоєному. Їхні дії слідчі кваліфікують за ч. 2 ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» та ч. 2 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Вирішується також питання про відкриття кримінального провадження ще й за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України «Умисне пошкодження майна»

Наразі слідчі дії тривають. У разі доведення вини чоловікам за скоєне загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років. Остаточну крапку у цій історії поставить суд. // 0542.ua