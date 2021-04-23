Ще одному «смотрящему» повідомили про підозру за поширення злочинного впливу у виправній колонії

Мешканець міста Херсон, відбуваючи покарання у виправній колонії за тяжкий злочин, протягом майже трьох років, маючи здобутий в місцях позбавлення волі авторитет у засуджених, пропагував серед в’язнів злодійські традиції, координував їхню злочинну діяльність, організовував розподіл коштів, майна та інших активів.

Відбувши покарання, чоловік нещодавно звільнився з виправної колонії.

У ході слідства слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР НПУ та оперативними працівниками колонії зібрали матеріали, які підтверджують причетність херсонця до поширення злочинного впливу.

21 квітня за погодженням із Миколаївською обласною прокуратурою 31-річному раніше неодноразово судимому чоловіку вручили повідомлення про підозру в умисному встановленні та поширенні злочинного впливу, вчиненому в установі виконання покарань (ч. 2 ст. 255-1 КК України).

Суд Центрального району міста Миколаєва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб. За скоєння цього кримінального правопорушення зловмиснику може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо: кримінальна відповідальність за встановлення та поширення злочинного впливу в Україні була запроваджена у червні минулого року, після ухвалення парламентом відповідних змін до Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області