Ще одну схему переправлення ухилянтів за кордон ліквідували на Рахівщині

У селищі Ясіня поліцейські Рахівського районного відділу поліції спільно з прикордонниками затримали зловмисників, які організували для військовозобов’язаних незаконний трансфер через кордон. Так, у результаті вдало проведених оперативних заходів поліцейським вдалося затримати фігурантів з клієнтами «на гарячому».

63-річного киянина та 61-річного мешканця селища Ясіня затримали, коли вони саме транспортували на автомобілі «Volkswagen Passat» до лінії кордону чергового військовозобов’язаного клієнта. На той момент чоловік уже сплатив фігурантам 1000 доларів, а решту — 9000 доларів, мав переказати щойно гірським маршрутом перетне кордон України та опиниться у Румунії.

Відповідно до статті 208 КПК України поліцейські помістили двох переправників до ізолятора тимчасового тримання. Затриманим слідчі інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

У зловмисників вилучили авто, яким вони перевозили клієнта, авансовий платіж, отриманий за незаконні послуги, а також мобільні телефони. У ході оперативної роботи поліцейські встановлять чи були у фігурантів ще спільники.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області