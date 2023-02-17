Судитимуть жінку, яка співпрацювала з ворогом і допомагала у поширенні фейків під час окупації Куп’янщини

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактом добровільного зайняття посади, не пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, та за фактом активної участі в інформаційній діяльності у співпраці з державою агресором (ч. 2, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, 60-річна переселенка з Донецької області, переїхавши до смт Великий Бурлук Куп’янського району, під час окупації населеного пункту активно підтримувала дії РФ проти України.

Прихильниця «руського миру» добровільно обійняла посаду бухгалтера у так званому «Управлении образования Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

Обвинувачена нараховувала заробітну плату працівникам територіальних закладів управління освіти та виховання і складала відомості на отримання так званої «матеріальної допомоги» від РФ. За свою роботу жінка отримувала 25 тисяч російських рублів щомісячно.

Крім того, обвинувачена допомагала загарбникам розповсюджувати фейки щодо позитивного ставлення місцевого населення до РФ та поширювала кремлівські наративи. 5 вересня минулого року колаборантка надала інтерв‘ю російським журналістам «Первого каналу», в якому розповіла, як «з 2014 року чекала на Росію».

1 листопада минулого року жінку було затримано в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Обвинуваченій загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура