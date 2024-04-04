Ще п’ятеро мешканців Луганщини підозрюються у співпраці з ворогом

За процесуального керівництва органів прокуратури Луганської області повідомлено про підозру п’ятьом громадянам у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, жителі міст Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна та мешканка села Райгородка Сватівського району після початку повномасштабного вторгнення пішли на співпрацю з ворогом.

Серед підозрюваних ‒ колишня завідувачка сектору опіки та піклування служби у справах дітей Рубіжанської міської ради, ексначальник управління розвитку агропромислового комплексу Кремінської райдержадміністрації, співробітниця Лисичанської міської ради, директорка ясел-садка та працівник ДСНС.

При окупантах двоє обійняли посади «заступника голови адміністрації міста Рубіжне лнр» та «директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації мнс лнр».

Ще одна стала «начальником відділу у справах сім’ї та дітей адміністрації Сватівського району лнр», двоє очолили «архівний відділ адміністрації міста Лисичанська лнр» і «відділ агропромислового розвитку та земельних відносин адміністрації Кремінського району лнр».

Усі фігуранти здійснюють керівництво відповідними підрозділами та сприяють легалізації законодавства держави-агресора у захоплених населених пунктах Луганщини.

Крім того, закликають місцеве населення до співпраці з окупантами.

Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури