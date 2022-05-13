Ще трьом колаборантам повідомлено про підозру — внутрішня безпека Нацполіції

Спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції викрито осіб, які підозрюються у співпраці з окупантами, серед яких четверо колишніх правоохоронців. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора зрадникам заочно оголошено про підозру.

15 березня 2022 року набув чинності Закон України «Про встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність». З того часу працівниками ГСУ за матеріалами центрального апарату ДВБ Нацполіції розпочато сім кримінальних проваджень відносно осіб, які обґрунтовано підозрюються у протиправній діяльності. Серед фігурантів — четверо колишніх співробітників правоохоронних органів.

Наразі за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора трьом особам заочно оголошено про підозру. Зокрема серед зрадників є 31-річна колишня слідча міліції Краснодонського міськвідділу луганської міліції. У 2014 році вона зрадила присязі і перейшла у ряди так званої лнр, де стала офіційним представником їхньої прокуратури. Жінці інкриміновано ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

53-річний колишній полковник міліції, який теж зрікся присяги, отримав «нагороду» від російських загарбників у вигляді посади мера у тимчасово окупованому місті Ізюм Харківської області. «Чиновник» особисто підняв прапор росії в українському місті. Зрадникові загрожує відповідальність за ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Восени минулого року його старшого брата, який за часів міліції обіймав посаду начальника обласного управління по боротьбі з наркозлочинністю, працівники внутрішньої безпеки Нацполіції викрили на співорганізації наркосиндикату у Дніпропетровській області. Чоловікові вручили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Однак до суду не дійшло — у наркодилера стався інфаркт, який зробив чоловіка недієздатним.

Серед колаборантів опинився і 45-річний колишній начальник зміни заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Добре володіючи інформацією про розташування всіх підземних тунелів на стратегічному об’єкті, він добровільно почав співпрацювати з ворогом і відкрито повідомив окупантам про місця укриття цивільних та українських військових у бомбосховищах «Азовсталі». Дії перебіжчика інкриміновано за ч. 7 ст. 111-1 ККУ.

Наразі правоохоронці продовжують досудове розслідування у кримінальних провадженнях з іншими фігурантами та проводять заходи щодо викриття інших зрадників.

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Національна поліція України