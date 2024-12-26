Ще три псевдоподружжя викрили на кордоні з Польщею

У пунктах пропуску «Грушів» та «Краківець» прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону викрили три псевдоподружжя.

У «Грушеві» зафіксували відразу дві таких «пари». 43-річний уродженець Черкащини уклав шлюб з 53-річною землячкою. Пара нібито їхала провідати друга чоловіка у Варшаву.

Інші «молодята» запевняли, що їдуть в Польщу знайомитись з сестрою мами чоловіка. Цікаво, що чоловік майже нічого не знав про свою дружину та навіть не зміг назвати адреси спільного проживання. «Пара» прямувала з Черкас. У супроводі поліції 40-річна жінка та її 24-річний супутник вибули з пункту пропуску.

Ще одне несправжнє подружжя виявили у «Краківці». 47-річний чоловік та 63-річна жінка їхали нібито у Великобританію в гості.

Справжні мотиви одруження з’ясовуватимуть правоохоронні органи, адже оперативні співробітники загону скерували до поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

ДПСУ