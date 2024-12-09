«Шлюб» за домовленістю: чергова авантюра на кордоні

Через пункт пропуску «Рава-Руська» прямували волиняни, чия історія викликала у прикордонників чимало запитань.

35-річний чоловік та 44-річна жінка з інвалідністю II групи намагалися перетнути кордон під виглядом сімейної пари.

Як виявилося, це взагалі був перший виїзд жінки з країни. Коли вона дізналася, що такий шлюб приведе її хіба що до кримінального провадження, мусила розповісти правду. На такий крок вона пішла через відчайдушне прохання земляка.

До поліції скеровано повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.

ДПСУ