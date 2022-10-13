«Ваш син потрапив у ДТП»: у Рівному оперативники затримали чергового шахрая

41-річний уродженець Сходу України, який нині проживає у Львові, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Афериста затримали завдяки чіткій взаємодії працівників управління карного розшуку, оперативників Рівненського РУП та колег із райуправління поліції № 2 ГУНП у Львівській області.

Так, вчора, 12 жовтня, близько 11 години 83-річній рівнянці зателефонувала невідома особа, представилась лікарем та повідомила, що син заявниці потрапив у ДТП, перебуває у вкрай тяжкому стані, а на лікування потрібна значна сума коштів. Уже невдовзі на порозі квартири стояв чоловік, якому пенсіонерка віддала 50 000 гривень.

Зловмисника затримали за дві години оперативники на вулиці Гагаріна: там через термінал він уже встиг переказати 30 тисяч гривень. Решту — вилучили правоохоронці під час особистого невідкладного обшуку. 41-річного чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за частиною 2 статті 190 КК України та обрання запобіжного заходу.

Відомо, що зловмисник раніше судимий за розбій та умисне тяжке тілесне ушкодження, а також притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків. Правоохоронці перевіряють його також на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Відділ комунікації поліції Рівненської області