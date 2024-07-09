Хто б міг подумати… Затримано начальників Держмитслужби, які «обклали даниною» регіональні митниці

Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора ліквідувала масштабну корупційну схему в Центральному апараті Державної митної служби.

У результаті комплексних заходів у Києві затримано директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби та його заступника.

За даними слідства, чиновники систематично вимагали неправомірну вигоду з керівників регіональних митниць.

За різні суми хабарів фігуранти «гарантували» посадовцям не створювати штучних перешкод у професійній діяльності.

В обмін на «данину» очільники відомчої безпеки обіцяли також «прикривати» службові порушення митників.

Документування злочинної діяльності фігурантів тривало понад рік. За цей час зафіксовано щонайменше 8 фактів щомісячних поборів.

Для реалізації злочинної діяльності організатори залучили свого підлеглого у регіональному органі Держмитслужби.

Правоохоронці затримали очільника Департаменту відомчої безпеки держустанови, його заступника та одного з керівників регіональної митниці на гарячому, при передачі хабаря.

На підставі зібраних доказів усім трьом затриманим готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Крім того, підозра готується ексочільниці одного з регіональних управлінь митниці. Її злочинні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають 28 обшуків у Центральному апараті Держмитслужби, а також в обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного та Центрального регіонів.

Слідчі дії спрямовані на встановлення та притягнення до відповідальності всього кола осіб, причетних до «схеми».

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України