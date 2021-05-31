На Львівщині викрито осіб, які незаконно заволоділи землями лісового фонду майже на ₴20 млн.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова викрито трьох осіб, які налагодили схему незаконного відчуження земель лісового фонду (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, впродовж липня – серпня 2020 року організатор розробив механізм протиправного заволодіння землями лісового фонду на території Брюховицької сільради. Він разом зі спільником-держреєстратором шляхом підробки документів та фальсифікації рішення сільради оформив на підставних осіб 6 ділянок загальною площею майже 2 га. Згодом ці ділянки були перепродана декілька разів. Одну з підставних осіб вже встановлено.

За попередньою інформацією, вартість незаконно відчужених земель становить майже 20 млн грн.

Під час проведення обшуків вилучено документацію, електронні носії інформації, чорнові записи тощо.

Наразі повідомлено про підозру організатору схеми – у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України), держреєстратору – у зловживанні повноваженнями (ч. 3 ст. 365-2 КК України), жительці області – у причетності до розпорядження майном, отриманим злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

Проводяться заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими відділу поліції №4 Львівського райуправління Головного управління Національної поліції у Львівській області за матеріалами Управління Служби безпеки України в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора