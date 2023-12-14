Шуфрича залишили під вартою ще на два місяці
Захист вже готує апеляцію.
Печерський районний суд Києва продовжив народному депутату від забороненої партії “ОПЗЖ” Нестору Шуфричу, якому раніше оголосили підозру у держзраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на адвоката Олександра Тананакіна.
Під вартою Шуфрич перебуватиме до 9 лютого. Втім захист вже готує апеляцію.
- Депутат фігурує в справі про російську агентурну мережу, створену колишнім народним обранцем, співробітником російської ФСБ Володимиром Сівковичем. У вересні СБУ прийшла до нього з обшуками.
- 15 вересня Печерський районний суд Києва на два місяці заарештував Шуфрича. При цьому для нього не передбачили можливість внесення застави.
- 11 жовтня Київський апеляційний суд залишив нардепа Шуфрича під вартою.