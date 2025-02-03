Шукаючи легкого заробітку в Інтернеті, мешканець Чернігова втратив понад ₴152 тисячі

Поліція закликає громадян не довіряти заманливим оголошенням в інтернеті про «легкий заробіток»: ставити «лайки» та викупати віртуальний товар, «дивитися відео і заробляти» тощо. Ставтесь критично до будь-яких пропозицій миттєвого отримання прибутку. Ніколи не виконуйте вказівок незнайомих осіб, які спонукають переказати кошти під приводом швидкого заробітку.

До поліції звернувся 22-річний мешканець Чернігова із повідомленням, що його ошукали. Кілька днів тому чоловіка зацікавила пропозиція в месенджері, де йшлося про можливість швидко заробити в онлайн-режимі. Заявнику запропонували для підняття рейтингу відеороликів продивлятися їх в створеній групі на популярному відеохостингу та ставити під ними лайки, щоб потім отримати за це «заробіток».

Перейшовши за надісланим в месенджері посиланням, чоловік почав виконувати завдання «куратора». За перші декілька виконаних завдань заявник справді отримав на свою картку певну суму грошей. Це його переконало, що «справа вигідна», і чоловік вирішив вкладати більше та підвищити прибутки.

Загалом у «підприємницькому азарті» заявник перерахував на декілька невідомих рахунків понад 152 тисячі гривень. Але після цього «куратор» повідомив чоловіку, що його акаунт заблоковано, і для його розблокування потрібно внести ще близько 172 тисяч гривень. Зрозумівши, що його ошукали, чоловік звернувся по допомогу до поліцейських.

За цим фактом відкрито провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліція Чернігівщини закликає громадян максимально критично ставитися до будь-яких пропозицій швидкого та легкого заробітку. Особливо якщо це пов’язано з видами фінансової активності, якою ви раніше ніколи не займалися.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області