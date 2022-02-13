На Харківщині чоловік з чотирма дітьми намагався незаконно перебратися з України до РФ

Чоловіка з дітьми, який намагався у незаконний спосіб потрапити в Росію, зупинили днями прикордонники Харківського загону.

Дільничному інспектору прикордонної служби відділення «Козача Лопань» інформацію про появу невідомих осіб в прикордонні передав місцевий житель.

В ході перевірки інформації прикордонний наряд близько 22 години вечора за 20 метрів від державного кордону з РФ зупинив мандрівників.

Як з’ясувалося згодом, чоловік, громадянин України 1987 року народження, мешканець Дніпропетровської області, разом з чотирма дітьми своєї співмешканки прямував в РФ до родичів. Оскільки у них не було документів, необхідних для перетинання кордону, він обрав незаконний спосіб – в обхід пунктів пропуску.

Чоловік розповів правоохоронцям, що його співмешканка погано ставилася до своїх дітей – двох хлопчиків та двох дівчаток, тому він і вирішив разом з ними потай потрапити до РФ.

Прикордонники також встановили, що у листопаді 2021 року вже затримували чоловіка. Він теж з цими дітьми намагався незаконно перетнути українсько-російський кордон, щоб потрапити до Воронежа. Але минулого разу з дітьми також була їхня мама. Тоді за рішенням суду чоловік і жінка за спробу незаконно перетнути кордон у складі групи осіб мали сплатити штраф по 8 500 грн.

Прикордонники притягнули чоловіка до адмінвідповідальності за спробу незаконного перетинання кордону. Крім того, в його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 ККУ «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини».

Наразі для з’ясування усіх обставин справи та прийняття подальшого правового рішення чоловіка разом з дітьми 2011, 2012, 2014 та 2017 років народження передано співробітникам Національної поліції.

ДПСУ