За несплату понад ₴9 млн. податків за користування землею судитимуть гендиректора одного підприємств Чернігова

Чернігівською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора одного з підприємств за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Розслідуванням встановлено, що керівник фірми в м. Чернігів з січня по листопад 2019 року умисно ухилився від сплати податку за користування земельною ділянкою комунальної форми власності загальною площею 82,6 га.

Це призвело до фактичного ненадходження до місцевого бюджету 9,1 млн грн.

Наразі судом накладено арешт на майно підприємства у сумі майже 41 млн грн з метою забезпечення цивільного позову Чернігівської міської ради.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Чернігівської обласної прокуратури