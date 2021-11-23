Припинено діяльність незаконного грального закладу в м. Балаклія Харківської області (фото)

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області викрито факт незаконного зайняття гральним бізнесом у м. Балаклія.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Микола Дементьєв, досудовим розслідуванням встановлено, що у м. Балаклія Харківської області припинено діяльність незаконного грального закладу, який всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу», надавав доступ до азартних ігор за допомогою електронного (віртуального) казино на встановлених персональних комп’ютерах.



Під час проведення обшуку виявлено та вилучено 14 комп’ютерів, за допомогою яких здійснювалась незаконна гральна діяльність, чорнові записи та гроші від незаконної діяльності грального закладу.

На даний час вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та призначення відповідних експертиз.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури