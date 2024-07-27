У Запоріжжі затримали містянина, який під час конфлікту підстрелив двох людей

На території однієї із баз відпочинку між відпочивальниками раптово виник конфлікт. Щоб довести свою правоту 27-річний запоріжанин двічі поцілив із пістолета у двох чоловіків та втік з місця події на автомобілі. Потерпілих у тяжкому стані госпіталізували. Правоохоронці розшукали зловмисника та повідомили йому про підозру.

23 липня о 03:30 до відділу № 4 (Комунарський) Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що в результаті стрілянини на території однієї із баз відпочинку поранено двох громадян. Правопорушник на автомобілі поїхав у невідомому напрямку.

Для його затримання в місті та області ввели в дію спеціальну поліцейську операцію «Перехват».

На місці події працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та медики. Потерпілих, 18 та 27 років, із вогнепальними пораненнями у тяжкому стані госпіталізували.

Правоохоронці опитали свідків та з’ясували, що між відпочивальниками стався конфлікт, під час якого один із чоловіків здійснив постріли із пістолета в бік своїх опонентів.

У результаті проведення низки заходів оперативники по гарячих слідах розшукали зловмисника у середмісті Запоріжжя. Ним виявився 27-річний місцевий житель. Його затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Окрім того, поліцейські знайшли та вилучили автомобіль фігуранта та знаряддя злочину – пістолет, який він закопав у лісосмузі. У квартирі затриманого правоохоронці провели обшук та вилучили понад 1200 капсулів набоїв, предмети, схожі на запчастини пістолета, паспорти на пістолети ТТ та ПМ, а також прилад для виготовлення набоїв. Речові докази направлені на експертні дослідження.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На цей час підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За результатами експертиз діям підозрюваного буде надано остаточну правову кваліфікацію. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області