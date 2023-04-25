Трьом псевдопосадовцям так званої «адміністрації Першотравневого району днр» повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури трьом громадянам заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у червні 2022 року після окупації смт Мангуш військами країни-агресора мешканець смт Ялта добровільно обійняв посаду так званого голови «адміністрації Першотравневого району днр».

Підтримуючи російську пропаганду щодо домінування рф на пострадянському просторі та маючи власний досвід роботи керівником зазначеної адміністрації у 2010-2014 роках, чоловік вирішив прикласти додаткових зусиль для налагодження дієвої співпраці з окупантами.

Для цього він створив групу однодумців, а саме призначив своєю заступницею колишню начальницю відділу Мангушської селищної ради, а керуючою справами – ексочільницю районної організації однієї з політичних партій.

Знаходячись у напівзруйнованому армією рф селищі, псевдопосадовці у складі організованої групи проводили наради, на яких робили вигляд, що вирішують соціально-побутові питання.

При цьому не забували вислужитись перед окупантами святкуванням визначних дат країни-агресора й врученням грамот. Вони вихвалялися реалізацією «державної» молодіжної політики, спрямованої на «патріотичне» виховання молоді.

Також агітували за отримання мешканцями села російських паспортів і приєднання населеного пункту до рф. Свої пропагандистські акції вони активно висвітлювали на власному Telegram-каналі.

Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора