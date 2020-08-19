СБУ спільно з британськими спецслужбами викрили міжнародне хакерське угруповання

Спецоперацію проводили кіберфахівці Служби безпеки України спільно з кіберпідрозділом Міської поліції Лондона та Національним агентством по боротьбі зі злочинністю Великої Британії.

Викрите угруповання діяло з 2018 року та викрадало для продажу в «DarkNet» персональні дані громадян Великобританії, США, країн Європи та СНД.

Оперативники СБУ отримали від британських партнерів інформацію, що один із учасників угруповання проживає в Україні.

Хакер розробляв і продавав вірусні програми для викрадення логінів та паролів від сайтів, електронних поштових скриньок, даних кредитних карток та електронних гаманців. Надалі викрадена інформація використовувалася для створення бот-мереж, DDoS-атак, викрадення коштів і персональної інформації громадян.

Під час обшуків у хакера було вилучено понад 20 терабайт інформації з базами даних з комп’ютерів, які було зламано, а також вихідні коди розробленого ним вірусу. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину.

Служба безпеки України