В Ровно женщина затащила за дом и ограбила 8-летнего школьника

Момент нападения зафиксировали камеры наблюдения

В Ровно женщина ограбила 8-летнего мальчика – подошла сзади к ребенку, закрыла ему рукой рот и силой потащила за дом.

Об этом говорится в сюжете «Сегодня».

Инцидент произошел, когда ребенок возвращался из магазина, куда его послали родители. У дверей в подъезд злоумышленница схватила жертву и силой отвела за угол.

Этот момент зафиксировали камеры наблюдения. На записях видно, что воровка не била ребенка, только прикрыла рот рукой, чтобы он не мог позвать на помощь.

Женщина отняла у жертвы 70 гривен, которые лежали в кармане куртки. Телесных повреждений мальчик не получил.

Личность злоумышленницы правоохранители еще не выяснили. Но сегодня полиция расспросила местных жителей: они говорят, что это нищенка, которая в последнее время появляется у соседнего магазина.