Затримано зловмисника, який побив до смерті одеситку і викинув тіло у сміттєвий бак

Небіжчицю виявили на звалищі в Дальницькому кар’єрі, куди її вивезли разом зі сміттям. Хто вона і від чиїх рук померла, правоохоронці встановили за лічені години.

Вранці 24 серпня до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що на сміттєзвалищі під Одесою знайшли тіло оголеної жінки. За справу одразу вз’ялися оперативники карного розшуку. Розшуковці провели ряд заходів для встановлення особи загиблої і того, хто причетний до її смерті. Наступного дня вони з’ясували наступне.

44-річний житель Суворовського району Одеси на ґрунті ревнощів влаштував сварку зі своєю 47-річною співмешканкою. Розмова переросла в бійку і чоловік жорстоко побив жінку. На ранок він виявив, що потерпіла не подає ознак життя, тому, аби приховати сліди злочину, поклав тіло в сумку і виніс у сміттєвий бак. Звідти небіжчицю згодом забрав сміттєвоз.

Зловмисника затримали за місцем мешкання. Своєї нелюдської поведінки щодо жінки, з якою проживав, він заперечувати не став.

Слідчі Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві, передбаченому ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 2