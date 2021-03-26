Мошенники за сутки выманили у жителей Луганщины около 750 тысяч гривен

Полиция Луганщины в очередной раз призывает жителей региона быть максимально осторожными, передает отдел коммуникации Нацполиции области.

Так, в полицию Попасной с сообщением о мошенничестве обратился пенсионер, которого обманули по схеме «Родственник в беде». Мужчине позвонили неизвестные и от имени внука сообщили, что он сбил пешехода. Для лечения, а также для непривлечения «виновника ДТП» к уголовной ответственности необходимы деньги. Доверчивый пенсионер отдал мошенникам около 730 тысяч гривен.

Жители Попасной и Северодонецка сообщили «псевдо работникам банка» банковские реквизиты, чем «открыли» доступ мошенникам к своим картам. Со счетов пострадавших было снято более 20 тысяч гривен.

«Полиция Луганщины обращается к гражданам с просьбой распространить информацию о распространенных мошеннических схемах. Расскажите своим знакомым, друзьям, близким, что ни в коем случае нельзя доверять незнакомцам, а тем более выполнять их указания! Запомните, ваши банковские реквизиты нужны только мошенникам. Банковские работники никогда не будут спрашивать номер вашей карты, срок действия, CVV-код и коды из сообщений от банка! Будьте осторожны, если вам сообщили, что ваш родственник попал в беду! Сохраняйте спокойствие и позвоните близкому человеку или в полицию и обязательно уточните информацию», — говорится в сообщении. // ostro.org