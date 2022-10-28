У Кам’янському жінка 13 разів «кинула» на гроші знайомого

У Кам’янському 31-річна жінка 13 разів брала у знайомого гроші під вигаданими причинами.

Про це повідомляє Дніпро Оперативний, посилаючись на прес-службу головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, підозрювана виманила у знайомого 60 тисяч гривень, виправдовуючи це необхідністю лікування. Вперше вона звернулася до знайомого у серпні. Вона попросила у 39-річного чоловіка грошей, нібито на лікування дітей, які потрапили до лікарні.

Небайдужий чоловік допоміг жінці. Наступного разу затримана сказала, що сама потрапила до реанімації та їй терміново потрібні гроші. За місяць жінка звернулася до знайомого з різних приводів 13 разів, накопичивши борг у 60 тисяч гривень. Щоразу чоловік переказував гроші на банківську картку фігурантки.

У вересні чоловік приїхав до лікарні, де повинна була знаходитися жінка, але там йому сказали, що такої пацієнтки там не було. Тоді кам’янчанин зрозумів, що знайома його обдурила і звернувся до поліції.

Правоохоронці з’ясували, що підозрювана не працювала, не зверталася до лікарень, а гроші витрачала на особисті потреби та розваги. Жінка офіційно стала підозрюваною у шахрайстві (частини 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України).