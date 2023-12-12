Шукаючи роботу в інтернеті прикарпатка втратила майже 300 тисяч гривень

Мешканка Брошнів-Осадської територіальної громади спокусилася на пропозицію про додатковий дохід та потрапила у пастку аферистів.

В одному із месенджерів жінка отримала повідомлення із посиланням, на безплатну гру. Потрібно було в “Тік-тоці” виконувати елементарні завдання, наприклад, переглядати відео, та отримувати за це гроші. На віртуальний рахунок спершу було зараховано умовні грошові кошти. Однак для того, щоб вивести ці кошти на рахунок в банку, потрібно було перерахувати власні гроші на рахунок невідомої особи. Довірлива заявниця так і зробила. На невідомий рахунок жінка перекинула майже 300 тисяч гривень. А невдовзі зрозуміла, що потрапила на гачок аферистів.

Поліцейські застерігають краян від аферистів, які пропонують легкий заробіток в Інтернеті:

– надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням не довіряйте сумнівним оголошенням;

– не довіряйте в обіцянки захмарних прибутків: просто так платити вам ніхто не буде;

– у жодному разі не здійснюйте перекази коштів на невідомі рахунки та не розголошуйте свої особисті дані незнайомцям;

– не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс;

– якщо ж інформацію про банківську карту розголошено, зверніться до банку та заблокуйте картку.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини