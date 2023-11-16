Швейцарія погодилась долучитися до відправлення Росії до спецтрибуналу

Швейцарія підтрмала ідею створення спеціального трибуналу для засудження російської агресії проти України.

Про це йдеться у відповідній заяві на зустрічі в Берліні групи країн, які виступають за створення такого трибуналу, повідомляє Міністерство закордонних справ Конфедерації та “Європейська правда”.

“Швейцарія твердо переконана, що агресія проти України не повинна залишитися безкарною”, – йдеться у заяві, де також нагадується, що за останні місяці цю ініціативу підтримали 38 країн, зокрема Франція, Німеччина, Норвегія, Гватемала, Японія та Канада.

МЗС Швейцарії заявило, що хоча Міжнародний кримінальний суд має повноваження переслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні в Україні, йому не вистачає юрисдикції щодо злочину агресії в цьому конфлікті, оскільки ні РФ, ні Україна не ратифікували Римський статут. // УП