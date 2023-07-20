18-річна мати намагалася за $3 тис. найняти кілера для свого маленького сина

Поліція повідомила, що у Флориді затримали матір, яка нібито використовувала фальшивий вебсайт злочинця, щоб спробувати вбити свого трирічного сина.

Про це повідомляє Sky news.

18-річна Джасмін Паес із Маямі шукала вбивцю на фіктивному вебсайті, який нібито пропонує найнятих вбивць, rentahitman.com, щоб вбити свою дитину.

Повідомляється, що слідчі видавали себе за вбивцю та розмовляли з матір’ю, де вона нібито погодилася заплатити 3000 доларів США за вбивство.

Коли власник вебсайту Боб Іннес говорив з NBC News, він сказав, що запит жінки був дуже конкретним і суперечив сотням подібних прохань, які він отримував щодня.

Вона нібито надіслала фотографії свого сина та точне місце, де він буде.

Повідомляється, що поліція відстежила її за допомогою її IP-адреси, а потім поговорила з бабусею хлопчика, яка підтвердила, що малюк справді був ціллю Паес.

Паес заарештували за звинуваченням у підбурюванні до вбивства та незаконному використанні засобів зв’язку.

Члени сім’ї повідомили NBC, що малюк у безпеці та з родичами. // Букви