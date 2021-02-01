В Украине за год выявили четыре попытки продажи детей

В 2020 году выявлено четыре случая торговли детьми, как внутри страны, так и за границу.

Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Департаменте миграционной полиции Национальной полиции Украины.

«Согласно сведениям, полученным от подчиненных подразделений главных управлений Национальной полиции в областях и городе Киеве, в течение 2019-2021 годов последними выявлено 8 случаев продажи детей (несовершеннолетних): 2019 год — 4, которые задокументированы ГУНП в Днепропетровской и Хмельницкой областях (продажа внутри страны), а также во Львовской области и городе Киеве (за границу); 2020 год — 4, обнаруженные работниками подчиненных подразделений ГУНП в Запорожской — 2 (внутри государства и за границу), Донецкой и Хмельницкой областях (в пределах страны)», — говорится в ответе на запрос.

В январе текущего года подразделения миграционной полиции таких уголовных правонарушений не задокументировали.

В прошлом году киевские правоохранители прекратили деятельность группы лиц, которые под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли перемещение новорожденных детей за границу.

В 2019 году стало известно, что в Запорожской области руководитель интерната торговал детьми как рабочей силой.