«Сімейне» зґвалтування в Одесі – підозрюваного взято під варту

За клопотанням прокурорів Одеської місцевої прокуратури № 4 взято під варту підозрюваного у зґвалтуванні трьох жінок – дружини та двох доньок, одна з яких є неповнолітньою, та у погрозі вбивством (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 152, ч. 1 ст. 129 КК України).

З’ясовано, що з 2015 року чоловік ґвалтував свою дружину та їх спільних доньок, одна з яких – неповнолітня, погрожуючи вбивством дружини. Раніше підозрюваний відбував покарання за вбивство матері своєї дружини, яку він забив до смерті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції ГУ Нацполіції України в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури