На 15 років за ґрати відправиться чоловік, який жорстоко вбив 3-річного сина

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Обухівської окружної прокуратури суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст.115 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у грудні 2019 року в одному із сіл Обухівського району по дорозі додому батько побив 3-річного сина через те, що останній вередував. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння чоловік наніс йому численні удари по різних частинах тіла і залишив дитину на дорозі. Хлопчика згодом побачили перехожі, які викликали медиків.

Від отриманих травм – переломів ніг, рук, кісток черепа та ребер, малюк помер у реанімаційному відділені лікарні.

До набрання вироком законної сили обвинувачений знаходиться під вартою.

Київська обласна прокуратура