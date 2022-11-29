«Наглядав» за підприємцями: правоохоронці викрили «посадовця» з Балаклії

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За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 38-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня мешканець Балаклії погодився на пропозицію окупантів та обійняв псевдопосаду помічника начальника управління тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія Харківської області.

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Так, колаборант здійснював керівництво та нагляд за підприємницькою діяльністю на території м. Балаклія, брав участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, займався оформленням документів щодо реєстрації фізичних осіб-підприємців.

Крім того, він здійснював організацію забезпечення оптових складів продовольчими товарами, одягом, організовував та проводив колективні наради з підприємцями Балаклії, надавав вказівки та розпорядження стосовно товарів та послуг, які дозволено реалізовувати на території міста.
Правоохоронці викрили «посадовця».

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

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