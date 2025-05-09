Сіяч “розумного, доброго, вічного”… і незаконного: у Києво-Святошинському районі викрили “фермера”, який виростив конопель на 8 мільйонів

Поки одні фермери думають, де взяти солярку і як встигнути посіяти пшеницю, 51-річний мешканець Київщини вирішив, що він краще знає, що зараз “вигідно” вирощувати. І організував у себе вдома… хай-тек плантацію і нарколабораторію!

Правоохоронці Львівщини (бо саме туди йшов “товар”) разом із київськими колегами навідалися до цього “аграрного барона”. І знайшли там цілий Едем для любителів “травички”: понад 300 кущів конопель “елітних сортів” (бо навіщо вирощувати щось просте?). Плантація була обладнана по останньому слову техніки: постійне світло, вентиляція, автополив. Таке враження, що він готувався вийти на IPO зі своїм стартапом.

У лабораторії теж було все, щоб з “врожаю” зробити готовий “продукт”: хімікати, добрива, ваги, пакетики для фасування. Загалом, оцінили цей “бізнес” за цінами чорного ринку на понад 8 мільйонів гривень. Це ж скільки потрібно було “елітних” кущів, щоб отримати таку суму?

Продавав свій “товар” підприємець теж по-сучасному: поштою або через так звані “майстер-клади” – тобто залишав закладки у визначених місцях. Напевно, мав свій інтернет-магазин з відгуками і системою лояльності для постійних клієнтів.

Як бонус до “аграрного бізнесу”, у нього знайшли ще й два пістолети з набоями. Мабуть, для захисту своїх “елітних сортів” від шкідників чи конкурентів.

Тепер цьому 51-річному “інноватору” світить не премія за внесок в сільське господарство, а до 12 років в’язниці з конфіскацією всього його “дорогоцінного” майна і хай-тек обладнання.

Слідство, звісно, триває. Будуть шукати, хто ще був у цій “команді мільйонерів”. А поки що, канал постачання “радості” на Львівщину цим шляхом перекрито.

Отака історія про те, як не варто використовувати передові технології вдома.

За матеріалами Відділу комунікації поліції Львівської області